باريس يكشف كواليس قربه من ضم الأسطورة بيليه!

النادي الفرنسي ينشر القصة للمرة الأولى!

كشف نادي باريس سان جيرمان عن قصة قربه من ضم الأسطورة بيليه الذي توفي قبل أيام وغادر عالمنا بعد صراع مع المرض.

النادي نشر تصريحات على لسان برونو كريسنت نجل رئيس النادي في عام 1971 جاي كريسنت، وعلى لسان ميشيل بروست نجم الفريق في ذلك الوقت.

وقال برونو: "والدي سافر إلى البرازيل وعندما سألته لماذا قال لي لمحاولة ضم بيليه، وإن سانتوس في حاجة للمال، لم يكن باريس يملك الكثير من المال في ذلك الوقت".

وأضاف: "قال لي والدي إنه سيعرض عليهم ضمه في إعارة مقابل قيمة ثابتة من المال بالإضافة إلى متغيرات تمنح حسب الحضور الجماهيري في الملعب، ووافقوا وعاد سعيدًا للغاية، وعندما سألته الصحافة عن سبب ذهابه للبرازيل قال لهم إنه سيأتي ببرج إيفيل آخر لمدينة باريس".

ميشيل بروست نجم باريس في ذلك الوقت أكمل القصة وقال: "كنت ألعب رأس حربة وكان هو يلعب في المركز 10 وقتها كنا سنلعب كرة قدم عظيمة، لكنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة وأراد البقاء في بلاده".

جدير بالذكر أن بيليه أمضى معظم مسيرته في البرازيل رفقة سانتوس والمرة الوحيدة التي لعب فيها بالخارج كان لصالح نيويورك كوزموس في الولايات المتحدة.