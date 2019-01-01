باريس يقهر لو مان برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

انتصار كاسح للفريق الفرنسي خارج ملعبه

نجح فريق باريس سان جيرمان، في التأهل لدور الثمانية من كأس رابطة الأندية الفرنسية، بعد الفوز على لو مان 4/1، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء.

المدرب توماس توخيل دفع بمزيج من العناصر الأساسية والاحتياطية لباريس، حيث لعب الحارس سيرجيو ريكو، وأمامه كولين داجبا، ثيلو كيهرير، ماركينيو ولايفين كورزاوا.

وبالوسط بابلو سارابيا وماركو فيراتي ونيازو كواسي، وبالهجوم أنخيل دي ماريا وإيريك تشوبو موتينج والفرنسي كيليان مبابي كمهاجم صريح.

البداية كانت بهدف عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف موتينج الثاني في الدقيقة 40 ومبابي الثالث بعده بدقيقة واحدة.

ومع انطلاق الشوط الثاني تمكن دي ماريا من اقتناص الهدف الرابع ليضمن لفريقه الفوز على حساب أصحاب الأرض.

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وفي الدقيقة 53 من زمن اللقاء، سجل هاريسون مانزالا الهدف الأول للو مان ولكن لم يكن كافياً لإنقاذ فريقه من الخسارة.

وينضم بذلك باريس لكل من أميان، ستراسبورج، سانت إيتيان وستاد بريست، ليون، ليل وستاد ريمس بدور الثمانية.