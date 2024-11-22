باريس سان جيرمان يخسر معركة جديدة مع كيليان مبابي!

خسارة جديدة لباريس أمام مبابي...

خسر باريس سان جيرمان، معركة جديدة في حربه مع لاعبه السابق كيليان مبابي، بعد رد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على الاستئناف الذي قدمه الفريق الباريسي.

وكان مبابي، قد كسب قضيته ضد باريس سان جيرمان، والتي طالب فيها بالحصول على 55 مليون يورو، مكافآت ورواتب، لم يحصل عليها النجم الفرنسي، قبل رحيله في الصيف الماضي.

ومن جانبها قررت إدارة باريس، آنذاك تقديم استئنافًا إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي بدوره رفض الاستئناف وحكم لصالح مبابي، بالحصول على المبلغ.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن إدارة باريس، تسعى استنفاذ كافة السبل القانونية، في تلك القضية وقررت التوجه إلى المحاكم العادية في فرنسا، في إجراء قد يستمر لأشهر أو سنوات.

جدير بالذكر أن العلاقة بين مبابي، وباريس سان جيرمان، قد توترت منذ فبراير الماضي، عندما قرر اللاعب وأعلن عن رغبته في الرحيل، ليقرر ناصر الخليفي، رئيس الفريق الفرنسي، استبعاد اللاعب من التشكيلة الأساسية للنادي.