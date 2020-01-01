باريس ودورتموند.. بين نيمار وهالاند وعودة توخيل إلى ملعب يعشقه

تقديم مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

يعود توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان إلى سيجنال أيدونا بارك من جديد، ولكن هذه المرة كخضم لفريقه السابق بوروسيا دورتموند وليس كمدرب له كما اعتاد أن يدخله.

ويستضيف بوروسيا دورتموند نادي العاصمة الفرنسية مساء الغد على ملعب سيجنال أيدونا بارك في لقاء الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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من الصعب التحكم في مشاعرك في ملعب كهذا، مع هذا الكم من المشجعين المتحمسين دائمًا طوال الـ 90 دقيقة والأجواء الخرافية التي يصنعونها، هكذا تحدث توخيل قبل المباراة بـ 24 ساعة، في حديث غير مفاجئ، فالجميع يعلم أن ملعب كهذا لا يمكن التحكم في مشاعرك داخله حتى وإن لم تكن لك علاقة بأسود الفيستيفاليان، فما بالك بمدربهم السابق.

بالنسبة لتوماس توخيل ستكون الأمور عاطفية، حيث أن الرجل قضى فترة كمدرب للفريق وحقق هناك شعبية كبيرة حتى وإن لم يصل للنجاح المأمول، إلا أن بصمته كانت حاضرة على شكل الفريق، وحقق انطلاقة قوية كمدرب ساهمت في الوصول إلى باريس سان جيرمان بعد ذلك.

على مستوى تأهل الفريقين فقد تأهل باريس سان جيرمان بعد حصد 14 نقطة من مجموعة ضمت ريال مدريد وكلوب بروج وجالطة سراي، حيث تصدر المشهد ولم يتعادل سوى في مباراتين، بينما حسم الباقي لصالحه بـ 4 انتصارات منها ثلاثية أمام ريال مدريد حامل اللقب في 13 مرة.

بينما تأهل دورتموند بعدما حسم صراع البطاقة الثانية عن مجموعته النارية التي ضمت برشلونة وإنتر وسلافيا براج، واستمر الصراع على البطاقة الثانية حتى الجولة الأخيرة مع النيراتزوري، قبل أن يصعد أسود الفيستيفاليان في نهاية المطاف.

على مستوى الدوري المحلي لكل منهما يتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كعادته في السنوات الأخيرة وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه أولمبيك مارسيليا، بينما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة فقط عن متصدر الترتيب وحامل اللقب العملاق البافاري بايرن ميونخ.

بالنسبة للفريقين فإن بطاقة الصعود تبدو ممكنة، حيث لا يمتلك أحدهما أفضلية كاسحة على الثاني، باريس سان جيرمان أقوى على الورق ولكن نتائجه في الأبطال في السنوات الأخيرة ستشكل عنصر قلق كبير، بينما سيتسلح بوروسيا دورتموند بملعبه الناري من أجل العبور رغم تذبذب نتائجه مؤخرًا.

فافر أعلن قبل المباراة أن باريس سان جيرمان ليس نيمار فقط، بينما أعلن توخيل أن نيمار سيشارك إن لم يجد جديد في الساعات المقبلة، وبصورة أو بأخرى ورغم تعدد النجوم تعد الإجابة على سؤال نيمار هي الأبرز في الساعات التي تسبق المباراة، كما ستكون الكاميرات موجهة صوبه.

من الجانب الآخر ستصوب الأنظار ناحية إيرلينج هالاند الذي تألق في دور المجموعات بقميص ريد بول سالزبورج، وتألق مع دورتموند في مباريات الدوري الألماني التي خاضها بعد انتقاله إلى الفريق في يناير الماضي، ستكون مفارقة جيدة للغاية أن يسجل مع فريقين مختلفين في نفس النسخة بد تعديل القانون قبل بداية الموسم الماضي.

فافر: باريس ليس نيمار فقط

يذكر أن باريس سان جيرمان قد خرج العام الماضي من دور الستة عشر بشكل مفاجئ بعد ريمونتادا مانشستر يونايتد في ملعب حديقة الأمراء، وهو سيناريو سيحاول تجنبه بكل الأشكال هذا الموسم خاصة وأن الأمر تكرر في عامين قبلها أمام ريال مدريد وبرشلونة، ولا يريد الفريق أن يترك عقدة ثمن النهائي تترسخ وتطارده فيما بعد.