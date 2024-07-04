باريس سان جيرمان يُعرقل طريق برشلونة نحو هدفه البافاري

طريق البارسا لم يعد معبدًا

لم يعد طريق برشلونة نحو أحد أهم أهدافه في سوق الانتقالات الصيفي معبدًا، وذلك بفضل تدخل باريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي يواجه صعوبات بالغة في التوصل لاتفاق مع بنفيكا حول لاعب الوسط جواو نيفيش، وهو ما جعله يُوجه بوصلته تجاه جوشوا كيميتش نجم وسط بايرن ميونخ والمطلوب الأول في كامب نو.

صاحب الـ29 عامًا مرتبط بعقد مع ناديه البافاري ينتهي صيف 2025، ومازالت الإدارة الألمانية تُحاول تجديده لكن دون جدوى، ولذا قد يكون بيع عقده هذا الصيف هو الحل الوحيد بدلًا من خسارته مجانًا الصيف المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي فابريس هوكينجز أكد أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وكيميتش انطلقت بالفعل لمحاولة التوصل لاتفاق قبل توجه الإدارة الباريسية نحو نظيرتها في بايرن ميونخ.

يُشار إلى أن الصحفي فلوريان بليتنبرج كان قد أكد أن رحيل كيميتش عن بايرن ميونخ بات مؤكدًا، مشيرًا إلى أنه يمنح الأولوية لخمسة أندية للانضمام إلى أحدها وهي برشلونة وليفربول وريال مدريد وآرسنال ومانشستر سيتي، مستبعدًا تمامًا الانتقال إلى الدوري السعودي.