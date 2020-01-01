باريس سان جيرمان يُمهِد الطريق لريال مدريد بشأن هالاند

نبأ إيجابي..

خرج إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، من حسابات إدارة باريس سان جيرمان لدعم مركز المهاجم الصريح في السنوات المقبلة، ليخلو الطريق أمام ريال مدريد في سباق الظفر بالدولي النرويجي.

تقارير الصحف الإسبانية أكدت على مدار الأشهر الأخيرة بأن إدارة فلورنتينو بيريز تستهدف أن يكون هالاند هو خليفة كريم بنزيما في سانتياجو برنابيو، ما يجعل انتقاله في الصيف المقبل ورغم صعوبته خيارًا محتملًا.

الفشل الذريع للوكا يوفيتش بعد انضمامه بـ60 مليون يورو من آينتراخت فرانكفورت مع عدم اقتناع المدرب زين الدين زيدان بقدرات ماريانو دياز تجعل التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل ضرورة ملحة.

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وبحسب تقارير موندو ديبورتيفو، فإن باريس سان جيرمان لم يعد موجودًا في سباق التعاقد مع هالاند بعد ضم ماورو إيكاردي بصورة دائمة من إنتر منذ أيام معدودة نظير 50 مليون يورو، وبالتالي تقتنع الإدارة أن مركز المهاجم بات في مأمن لمدة من الزمن.

يبقى يوفنتوس هو الخطر المحدق الأكبر بمساعي ريال مدريد في الحصول على هالاند، إذ يُنظر إلى صاحب العشرين عامًا على أنه من سيخلف كريستيانو رونالدو في تورينو بعد عام من الآن، هذا إلى جانب علاقة وكيله مينو رايولا الوطيدة بإدارة البيانكونيري.

الانقضاض على هالاند هو هدف إدارة بيريز في أسرع وقت ممكن، ومن المستبعد أن تُعقد الصفقة هذا الصيف لعدة اعتبارات أهمها المقابل المادي، فسيكون اللاعب متاحًا نظير 60 إلى 80 مليون يورو في صيف 2021 وفق بند الشرط الجزائي في عقده مع ناديه الألماني، وحينها ستكون الأمور أبسط وأسهل على النادي الملكي.

عمومًا، بيريز لا يريد أن يُكرر خطأه الكبير في التأخر في التعاقد مع كيليان مبابي، فلو دخلت إدارة ناديه في وقت وجود الفرنسي في موناكو لحسمت الصفقة بسهولة وبقيمة أقل من التي قد تضطر لبذلها لإقناع بي آس جي بالتخلي عنه في السنوات المقبلة.

الجدير بالذكر أن هالاند انضم إلى دورتموند في الشتاء الماضي نظير 20 مليون يورو فقط قادمًا من ريد بول سالزبورج، وقد سجل النرويجي 40 هدفًا في إجمالي هذا الموسم بالقميصين حتى الآن.