باريس سان جيرمان يكشف تطورات إصابة نيمار ومبابي

وبقية الإصابات أيضًا..

نشر باريس سان جيرمان بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف فيه عن موقف لاعبيه المصابين قبل الجولة الدولية التي تنطلق هذا الأسبوع.

على رأس مصابي بي آس جي يأتي الثنائي نيمار وكيليان مبابي، فالأول أُصيب أمام باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا، والثاني في مباراة الدوري أمام نانت.

وبحسب ما أورده بيان النادي فإن الثنائي سيتوجه بصورة طبيعية إلى معسكر منتخب بلادهما، على أن يعملا عن كثب في الفريق الطبي لباريس وكذلك البرازيل وفرنسا.

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كما أشار البيان إلى أن تعافي مبابي على وجه التحديد يسير على أكمل وجه وكما هو مخطط له، ليكون متوقعًا أن ينضم لكتيبة توماس توخيل مرة أخرى بانتهاء الجولة الدولية.

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أما الثنائي الآخر ماورو إيكاردي وماركو فيراتي، فبات من المقرر أن يستأنفا التدريب الفردي والجماعي أخيرًا هذا الأسبوع بعد فترة طويلة نسبيًا من الغياب.

مويس كين يُعاني من كدمة في الركبة تتطلب الراحة لبضعة أيام، بينما يُعاني تيو كيرر من إجهاد في الفخد ويعتمد موعد عودته على نوعية العلاج الذي سيتلقاه الأيام المقبلة.

وأخيرًا فإن خوان بيرنات يواصل العمل للعودة من إصابة الركبة، فيما أصيب إدريسا جاي في أوتار القدم اليسرى وأليساندرو فلورينزي لا يجابه أي أزمات وأتت راحته كإجراء وقائي ليس إلا.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، ويأتي بالمرتبة الثالثة في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلف مانشستر يونايتد ولايبزيج وبفارق 3 نقاط عن كل منهما.