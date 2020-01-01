باريس سان جيرمان يقطع الطريق على برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع مبابي ونيمار

نادي باريس سان جيرمان يعلن بدء المفاوضات مع كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وأنخيل دي ماريا على تجديد عقودهم.

أعلن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن بداية مفاوضات فريقه مع الثلاثي الهجومي نيمار دا سيلفا وأنخيل دي ماريا وكيليان مبابي من أجل تجديد عقودهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية لليوناردو أكد خلالها أن النادي يعاني من صعوبات مادية عديدة لذلك فالمفاوضات لن تكون سهلة.

وقال ليوناردو: "لقد بدأنا المفاوضات مع نيمار ومبابي ودي ماريا من أجل تمديد عقودهم معنا، لكن تذكروا أن باريس سان جيرمان عانى من خسائر مادية هذا العام والوقت الذي نمر به ليس سهلًا، لكننا نتحدث بشكل مباشر معهم".

المزيد من الفرق

حصانة ضد كورونا وصفقات جديدة .. طلبات نيمار للاستمرار في باريس سان جيرمان

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف: "ليس لدينا أي خيار لشراء مويس كين للأسف، سيمضي فترة إعارته معنا فقط، هو مهاجم عظيم من أجل المستقبل لكن صفقات الإعارة في إنجلترا مختلفة قليلًا عن المعتاد".

وكانت تقارير صحفية فرنسية اليوم قد كشفت عن طلبات نيمار دا سيلفا من أجل تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد نيمار ومبابي في عام 2022 وهو ما جذب أنظار أكبر الفرق الأوروبية لهما وفي مقدمتهم برشلونة وريال مدريد.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد رفض رحيل نيمار في الصيف قبل الماضي لبرشلونة بالفعل بالرغم من امتداد المفاوضات لأكثر من شهرين.