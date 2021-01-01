باريس سان جيرمان يُقصي برشلونة.. "زمن الريمونتادا انتهى"

برشلون يفشل في تكرار الريمونتادا

تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الثمانية بعد التعادل الايجابي مع برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (نتيجة الذهاب 4-1 لباريس)

سجّل لباريس كيليان مبابي لباريس من ركلة جزاء مع الدقيقة 30 بعد خطأ دفاعي من كليمينت لينغليه.

سيطر برشلونة هجومياً في الشوط الأول وهو السيناريو الذي كان متوقعاً لفريق يحاول العودة من خسارة برباعية أمام فريق "مرتاح" نوعاً ما لكنه حذر من تكرار سيناريو قديم وبغياب نجمه نيمار الذي كان حاضراً بالمدرجات.

نيمار متواجد في مدرجات ملعب حديقة الأمراء



كما هي العادة في مباريات دوري أبطال أوروبا الإقصائية التي يغيب عنها للإصابة 🤕🤕 pic.twitter.com/VD61nAvn8h — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2021

عادل ليونيل ميسي النتيجة من تسديدة صاروخية بعد دقائق من هدف مبابي أعاد بها المل لبرشلونة لكنه أهدر بعدها ركلة جزاء تصدى لها الحارس كيلور نافاس بكل جدارة.

تلقى باريس سان جيرمان اللعب وكان كل من ماركينيو وونافاس بالموعد للتصدي لهجمات برشلونة.

فرص باريس سان جيرمان كانت شحيحة جداً طوال المباراة لكن الفريق الباريسي لعب على نقاط ضعف برشلونة الدفاعية ليستفيد من ركلة الجزاء إضافة إلى إغلاق مناطقه والتزام لاعبيه بمهامهم الدفاعية على أكمل وجه.

برشلونة قدّم مباراة كبيرة لناحية الأداء لكنه إصطدم بأداء كبير جداً للحارس كيلور نافاس وفريق ملتزم و"صاحي" للمهام الدفاعية

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