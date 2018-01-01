باريس سان جيرمان يُقرر التخلص من "صداع" رابيو

لاعب وسط فرنسا أصبح حديث سوق الانتقالات في أوروبا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات أدريان رابيو يُمثل صداعًا في رأس باريس سان جيرمان، بعدما رفض تجديد عقده مع النادي وتم تجميده ومنعه من اللعب مع الفريق.

وأعلن الطرفان نهاية المفاوضات حول تجديد عقد رابيو الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، وفيما تؤكد جل التقارير المتابعة اتفاقه مع برشلونة للانتقال له مجانًا خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، أشارت تقارير أخيرة لوجود خلافات جديدة قد تحول دون إتمام الصفقة المنتظرة.

ويعود سبب الخلاف لطلب اللاعب راتبًا أعلى من المتفق عليه، والذي قدرته الصحافة بـ10 ملايين يورو سنويًا، بجانب رغبة والدته والتي تُدير أعماله الحصول على مبلغ أكبر كمكافأة توقيع العقد.

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صحيفة ميرور الإنجليزية أكدت أن النادي الفرنسي قرر بيع اللاعب خلال يناير القادم وعدم انتظار رحيله بالمجان صيفًا، وربما يفتح هذا الأمر الباب أمام المهتمين بالحصول على الفرنسي صاحب الـ23 عامًا خاصة مع الحديث عن الخلافات مع البارسا.

وتُعد أندية مانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس من أبرز الأندية المهتمة بضم رابيو الذي لم يكن ضمن منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 بقرار فني من المدرب ديديه ديشان.

صحيفة سبورت من جانبها، أوضحت أن البارسا لم يتحرك رسميًا لضم رابيو بعد خوفًا من أي انتهاك لقوانين الويفا الخاصة بسوق الانتقالات وأنه ينتظر يوم الأول من يناير ليُرسل عرضه مكتوبًا للاعب ووالدته، والذي يتضمه 10 ملايين يورو راتبًا سنويًا بجانب 10 ملايين أخرى نظير توقيع العقد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان ينوي الحصول على 5 ملايين يورو نظير بيع رابيو في يناير، وأن البارسا لا مشكلة لديه في دفع هذا المبلغ لكن المشكلة قد تكون لدى اللاعب لأن ذلك المبلغ سيُخصم مما سيحصل عليه من النادي الكتالوني.