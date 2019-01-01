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كأس فرنسا

باريس سان جيرمان يفوز على ستراسبورج ويخسر نيمار بكأس فرنسا

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قد تكون خسارة مفجعة في أهم أوقات الموسم لباريس سان جيرمان
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح باريس سان جيرمان، في الفوز والتأهل إلى دور الـ16 من كأس فرنسا، بالفوز على ستراسبورج بهدفين نظيفين.

ويسعى باريس سان جيرمان للمنافسة على اللقب الثاني له الموسم الحالي، عقب الخروج المفاجئ أمام جانجون في كأس الرابطة الفرنسية.

وتقدم الفريق الباريسي مبكراً عن طريق الأوروجويائي إيدنسون كافاني في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

Edinson Cavani PSG Strasbourg Coupe de France 23012019

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وشهدت المباراة مشاركة الثنائي، داني ألفيس وجوليان دراكسلر، في منتصف ميدان الفريق الباريسي، بسبب غيابات الفريق المتعددة.

حيث تعرض فيراتي وديارا للإصابة، ويغيب رابيو عن المشاركة بسبب رفضه تجديد تعاقده مع النادي الباريسي.

وشهدت الدقيقة 62 من عمر اللقاء، إصابة قوية للبرازيلي نيمار، تعرض لها بعد اصطدام مع لاعب ستراسبورج، في قدمه المصابة.

Neymar PSG Strasbourg Coupe de France 23012019

وكان نيمار قد أجرى عملية جراحية في مارس الماضي بعدما تعرض لكسر في الكاحل ليغيب حتى نهاية الموسم الماضي.

وفي الدقيقة 80، انهى الفرنسي أنخيل دي ماريا اللقاء، بتسجيل هدف ثاني، أراح به أعصاب مدربه توماس توخيل.

ليضمن باريس سان جيرمان التأهل وانتظار منافسه والتي ستتحدد هويته عقب إجراء القرعة في الدور المقبل.

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