باريس سان جيرمان يعلن مصير كافاني وتياجو سيلفا

نادي باريس سان جيرمان يوضح بشكل علني مصير الثنائي تياجو سيلفا وإدينسون كافاني.

كشف ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان أن الثنائي إدينسون كافاني وتياجو سيلفا لن يكونا متواجدين في الفريق بالموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "جورنال دي ديمونش" وأكد خلالها أن الموسم المنتهي كان الأخير للثنائي رفقة النادي العاصمي.

وقال ليوناردو: "إدينسون كافاني وتياجو سيلفا؟ نعم علاقتنا بهم على وشك الإنتهاء، لكن الفكرة الحالية لنا تقتضي أن يستمروا حتى نهاية أغسطس".

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وأضاف: "الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا، هما لاعبان شكلا فترة هامة من تاريخ النادي، وقصتهما معنا كانت جميلة للغاية، لكنها على وشك الانتهاء".

وأردف: "كان علينا أن نتخذ القرار العقلاني في ذلك الشأن، حتى على الجانب الإقتصادي أيضًا، ومن أجل الأجيال القادمة أيضًا".

وتابع: "ربما نكون مخطئين لا أعلم، فلا يوجد وقت مناسب لمثل تلك الأشياء، كل ما نفكر فيه حاليًا هو كيفية استمرارهما حتى أغسطس، ذلك الأمر غير واضح بعد".

وأكمل عن توماس مونييه ولايفين كورزاوا: "نحاول أن نجعل الجميع يستمر في دوري الأبطال، لكن ذلك لا يزال غير واضح، حتى سيرخيو ريكو إعارته تنتهي قبل هذا الوقت ولا يمكننا أن نضم حارس آخر".

جدير بالذكر أن كافاني كان سيرحل عن باريس سان جيرمان في يناير الماضي لصالح أتلتيكو مدريد لكن الفريق الباريسي رفض التفريط فيه وقتها.