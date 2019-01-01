باريس سان جيرمان يُعزز صدارته للدوري الفرنسي بسحق أميان

نتيجة كبيرة مجددًا..

سحق باريس سان جيرمان ضيفه أميان بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب حديقة الأمراء في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي.

هذا هو الفوز السابع على التوالي للبي آس جي في الليج آ، فمنذ الهزيمة من ديجون بهدفين في الأول من نوفمبر الماضي، انتفضت كتيبة توخيل لتسحق كل من في البطولة الفرنسية وتحقق سلسلة طويلة من اللا هزيمة.

كيليان مبابي كان هو المبادر بالتسجيل في الدقيقة العاشرة وبصناعة من نيمار الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يتمكن مبابي من وضع الثالث في الدقيقة 65.

الضيوف تمكنوا من إحراز هدف الشرف في الدقيقة 70 عبر ستيف ميندوزا، لكن ماورو إيكاردي عاقبهم بهدف رابع في الدقيقة 84.

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هدف إيكاردي هو الثامن له هذا الموسم في الدوري منذ انضمامه إلى باريس في نهاية الصيف المنقضي، في الوقت الذي تصدر فيه مبابي هدافي الفريق العاصمي بهدفيه، ليصبح إجمالي ما سجله محليًا 9 أهداف.

غير أن صدارة ترتيب الليج آ تأتي من نصيب وسام بن يدر، لاعب موناكو، والذي أحرز 11 هدفًا ويليه موسى ديمبيلي، لاعب ليون، وأخيرًا ممفيس ديباي، والذي سيغيب لنهاية الموسم بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

بهذه النتيجة واصل باريس تربعه على عرش صدارة الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن مارسيليا الوصيف وبمباراة أقل عنه، بينما تجمد رصيد أميان عند النقطة 17 في المركز 18.