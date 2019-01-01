باريس سان جيرمان يصوب أنظاره لباريديس

الأرجنتيني أقرب من العاصمة الفرنسية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تصويب أنظاره إلى الدولي الأرجنتيني لياندرو باريديس، متوسط ميدان زينيت سان بطرسبرج الروسي.

المدير الفني الألماني توماس توخيل، كان قد أكد أمس أن فريقه يحتاج بشدة للاعب وسط في سوق الانتقالات الجارية، بعد إصابة فيراتي وديارا، وعدم الاعتماد على رابيو الذي يرفض تجديد تعاقده.

ولا يريد نابولي الإيطالي، في التفريط بخدمات لاعبه البرازيلي آلان، لصالح باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الحالية.

وحسب لونا تي في فأن باريس قدم عرضاً لنابولي مقابل 100 مليون يورو للحصول على خدمات البرازيلي، إلا أن رئيس النادي الإيطالي قال أنه لن يتخلى عن لاعبه إلا بمقابل 120 مليون يورو.

وحسب وكالات فرنسية، فأن الأرجنتيني ليوناردو باريديس ترك معسكر زينيت سان بطرسبرج الروسي في الدوحة، وتوجه للمطار.

🗣️ كابتن ديفيد باركر قائد فريق البحث عن الطائرة المفقودة أعلن منذ قليل أنهم (هو وفريق البحث) سيجتمعون غدًا لمناقشة قرار استكمال البحث عن الطائرة من عدمه بعدما باءت كل محاولاتهم اليوم بالفشل



( 🎥 : @JohnFernandez1)pic.twitter.com/v89CguCJML — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

حيث سينتقل لاعب روما وإمبولي السابق إلى باريس مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 7 مليون يورو مكافأت متعلقة بالأداء، بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف.

وقامت زوجة باريديس بوضع صورة على حسابها الشخصي وهي أمام برج إيفيل في العاصمة الفرنسية، وهو ما يعزز فرص انتقال اللاعب للنادي.

ويبدو أن تشيلسي لن يضم الأرجنتيني الذي كان قريبًا من الانتقال لهم منذ بداية سوق الانتقالات الشتوية الجارية.