باريس سان جيرمان يصدر بيانًا لدعم نيمار ضد العنصرية

باريس سان جيرمان يندد بالعنصرية ويدعم نيمار بعد أحداث كلاسيكو فرنسا أمام أولمبيك مارسيليا

أصدر نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بيانًا يدعم فيه جناحه الدولي البرازيلي نيمار بعد اتهامه للاعب أولمبيك مارسيليا بسبه عنصريًا في كلاسيكو فرنسا أمس.

وأضاف النادي في بيانه أنه يتوقع أن يحقق كل من رابطة الدوري الفرنسي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الحادث من أجل التأكد من وجود سبب عنصري بالفعل كما قال نيمار.

وفتح النجم البرازيلي نيمار النار على ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بعدما اتهمه بالعنصرية والتي تسببت في رد فعل نيمار الذي طرد على إثره.

المزيد من الفرق

ونجح أولمبيك مارسيليا في حسم كلاسيكو فرنسا لصالحه بتغلبه على باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيء ليزيد من جراح وصيف أوروبا ونادي العاصمة الفرنسية.

واتهم النجم البرازيلي ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بالعنصرية أثناء خروجه من الملعب بعد بطاقته الحمراء التي حصل عليها عندما صفع المدافع على رأسه في شجار حدث مع نهاية المباراة.

ومن جهتهما، قال كل من مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل ومدرب مارسيليا فيلاش بواش إنهما لم يسمعا أي إساءة عنصرية في حق نيمار أو غيره من اللاعبين خلال الشجار الذي حدث بين لاعبي الفريقين في آخر دقائق المباراة.

ولكن رغم ذلك،وقال النادي في بيانه صراحة: "باريس سان جيرمان يدعم بقوة نيمار الذي أبلغ عن تعرضه لانتهاكات عنصرية من قبل لاعب منافس"

وأضاف: "النادي يؤكد أنه لا يوجد مكان للعنصرية في المجتمع أو في كرة القدم أو في حياتنا ويدعو الجميع للتنديد بقوة والرفض ضد جميع أشكال العنصرية في جميع أنحاء العالم"

ولم يتوقف الأمر بالنسبة لنيمار عند ما حدث داخل الملعب، بل إنه أكمل القصة عبر تويتر حين كتب في تغريدته بعد المباراة: "الأسف الوحيد الذي أشعر به هو أنني لست في مواجهة هذا الأحمق الآن"

أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في 2020 .. ميسي يتصدر ومبابي وصلاح يتقدمان

يذكر أن نيمار قد حصل على البطاقة الحمراء الثامنة في مسيرته بالأمس، ولكن هذه المرة حصل على تعاطف كبير من قبل الجماهير بسبب التعرض للسباب العنصري حسب ما قاله هو.