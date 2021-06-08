باريس سان جيرمان يستمر في مطاردة برشلونة!

النادي الفرنسي لا يتوقف عن مضايقة برشلونة في سوق الانتقالات.

كشفت تقارير صحفية عن قرب نادي باريس سان جيرمان من الحصول على خدمات اللاعب الإيطالي جيانلويجي دوناروما نجم ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الشهير، والذي أكد أن اللاعب اتفق مع النادي الفرنسي على كافة التفاصيل.

ما هي قيمة صفقة انتقال دوناروما لباريس سان جيرمان؟

الصفقة مجانية تمامًا ولم تكلف باريس سان جيرمان أي أموال، بسبب انتهاء عقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم.

لكن النادي الفرنسي سيتحمل راتب اللاعب وقيمة عمولة وكيله مينو رايولا الذي كان أحد أهم أسباب إتمام الصفقة.

ما هو راتب دوناروما في باريس سان جيرمان؟

بحسب ما ذكر الصحفي الشهير سيتقاضى دوناروما حوالي 12 مليون يورو في الموسم الواحد رفقة الفريق الباريسي، شاملة قيمة الإضافات.

تلك القيمة قد تكون قابلة للزيادة في المستقبل، لكنها ثابتة حتى انتهاء عقده الذي سيستمر حتى صيف 2026.

وسيخضع اللاعب للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قريبًا.

هل أراد برشلونة ضد دوناروما؟

ذكرت تقارير صحفية عديدة في الأسابيع الماضية أن نادي برشلونة كان يسعى للحصول على خدمات اللاعب، بعدما عرضه مينو رايولا على جوان لابورتا رئيس النادي الجديد.

جدير بالذكر أن صفقة دوناروما هي الثانية في سوق الانتقالات الصيفية التي يسعى لها برشلونة ويخطفها باريس سان جيرمان بعد جورجينيو فاينالدوم.