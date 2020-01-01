نيمار يُطرد وباريس سان جيرمان يتخطى بوردو بصعوبة

انتصار مهم..

استعاد باريس سان جيرمان توازنه، وانتصر على ضيفه بوردو بأربعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب حديقة الأمراء ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

المباراة كانت مهمة لباريس بعد الإخفاق الذي حدث في الأسبوع الماضي، حيث تعادل الفريق مع قبل الأخير أميان بأربعة أهداف لكل فريق، قبل الهزيمة على يد بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف.

بوردو كان من بدأ بالتسجيل اليوم، حيث أحرز إيوي جو هوانج هدف المقدمة في الدقيقة 18، قبل أن يُعادل إيدينسون كافاني الكفة في الدقيقة 25، ثم وضع ماركينيوس الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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لكن بابلو أبى أن يخرج بوردو متأخرًا من الشوط، وأدرك التعديل في اللحظة الأخيرة من الشوط، بيد أن البي آس جي استفاق كثيرًا في الشوط الثاني وتمكن من التقدم مجددًا عبر ماركينيوس في الدقيقة 63 ثم كيليان مبابي في الدقيقة 69.

هل بدأت نهاية توماس توخيل في باريس سان جيرمان؟

روبين باردو أشعل المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 83 صاحبه هدوء في مدرجات حديقة الأمراء وصافرات استهجان، ثم وضع ماورو إيكاردي هدفًا خامسًا في الدقيقة 89 لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو للتسلل.

وشهدت المباراة مشاركة نيمار وجميع نجوم النادي الباريسي بشكل طبيعي، وربما يكون الأداء قد تحسن نوعًا ما رغم ما لاقاه اللاعبون من صافرات استهجان عند دخولهم إلى أرض الملعب لتراجع المستوى والنتائج مؤخرًا.

الدقيقة الأخيرة شهدت تلقي نيمار لبطاقة حمراء مباشرة من حكم المباراة في أعقاب تدخل عنيف على أحد لاعبي بوردو، وقد أيدت تقنية الفيديو القرار، ليفقد البي آس جي خدمات الدولي البرازيلي لفترة لن تقل عن مباراتين.

الفوز حافظ لكتيبة توماس توخيل على الفارق الكبير مع الوصيف مارسيليا، حيث ارتفع رصيد باريس إلى النقطة 65، وبفارق 9 نقاط عن كتيبة أندريه فيلاش بواش.

بينما تجمد رصيد بوردو عند النقطة 35 في المركز الثاني عشر، ليواصل الفريق الأداء المخيب للآمال هذا الموسم وابتعاده عن مراكز دوري الأبطال والدوري الأوروبي على غير العادة.