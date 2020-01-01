باريس سان جيرمان يزاحم الكبار على ألابا

هل ينتقل دافيد ألابا من بايرن ميونخ إلى باريس سان جيرمان؟

ذكرت عدة مصادر صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي انضم إلى الأندبة المهتمة بالتعاقد مع الظهير الأيسر لبايرن ميونخ دافيد ألابا.

وينتهي عقد ألابا مع الفريق البافاري بنهاية الموسم المقبل، وتحديدًا في يونيو 2021، ولم يتم الحديث حول تجديده حتى الآن، ما يفتح الباب للرحيل أمامه في الميركاتو المقبل.

واهتمت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بخدمات الظهير الدولي النمساوي، تلك التي كان أبرزها بالطبع قطبي أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وبعض الأندية الإنجليزية.

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وفي الآونة الأخيرة، كشفت شبكة سكاي صباح الإثنين أن باريس سان جيرمان قد أبدى استعداده للدخول في مفاوضات مع بايرن ميونخ لضم ألابا.

ويلعب ألابا في الوقت الحالي كقلب دفاع ومن الصعب أن يعود إلى مركز الظهير الأيسر بعد التألق الكبير للشاب الصاعد بقوة ألفونسو ديفيز.

وبات ألابا منبوذًا في بايرن ميونخ على عكس ما كان عليه في حقبة بيب جوارديولا وما قبلها، لتصبح أخبار رحيله عن الفريق أقرب إلى الواقع.

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يذكر أن باريس سان جيرمان يسعى لضم ظهير أيسر قوي بعد اقتراب نهاية عقد كورزاوا واحتمالية رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.