باريس سان جيرمان يريد مالكوم في صفقة نيمار

باريس سان جيرمان الفرنسي يريد الحصول على خدمات البرازيلي مالكوم في صفقة برشلونة لنيمار دا سيلفا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات البرازيلي مالكوم من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان"، والتي أكدت أن اللاعب كان هدفًا لباريس سان جيرمان منذ فترة بعيدة وكان يتابعه سابقًا في بوردو.

ويسعى النادي الفرنسي لإدراج مالكوم في صفقة عودة نيمار لبرشلونة من جديد والتي من المتوقع أن تتم هذا الصيف في ظل المشاكل الأخيرة بين دا سيلفا والنادي.

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ويريد باريس سان جيرمان استعادة أكبر قدر ممكن من الأموال التي دفعها قبل عامين للحصول على خدمات نيمار والتي بلغت ٢٢٢ مليون يورو.

ولم يحصل مالكوم على فرصته كاملة في صفوف برشلونة بالعام الماضي عقب أن نجح النادي الكتالوني في تغيير وجهته من روما باللحظات الأخيرة.

جدير بالذكر أن مالكوم عمل من قبل مع المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو الذي تولى المسؤولية قبل أيام قليلة.