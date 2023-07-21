باريس سان جيرمان يرصد 60 مليونًا لبديل مبابي .. هل يقترب لريال مدريد؟!

النادي الفرنسي يستعجل المفاوضات!

1كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يستعجل مفاوضات ضم اللاعب راسموس هويلوند مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الفرنسي كان قد كثف مفاوضاته مؤخرًا من أجل حسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي مستعد لدفع مبلغ مالي يقدر بحوالي 60 مليون يورو من أجل حسم الصفقة لنفسه في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء عن رحيل كيليان مبابي إلى صفوف فريق ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، قبل انتهاء عقده بعام واحد.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد شارك في أول مباراة ودية له اليوم الجمعة مع باريس سان جيرمان ضد لو هافر وسجل الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من زمن اللقاء.