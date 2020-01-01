باريس سان جيرمان يرتب أولوياته ويصدم ريال مدريد، مبابي على القمة وراموس يأتي أخيرًا

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن باريس سان جيرمان لا ينظر لصفقة ضم سيرخيو راموس كأولوية في الفترة المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان قد رتب أولوياته فيما يتعلق مسألة الانتقالات وتجديد عقود نجومه بالفترة القادمة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن كل ما يهم باريس سان جيرمان في الوقت الحالي هو تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي.

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وترى إدارة النادي العاصمي أن مشروع فريق كرة القدم ككل متوقف على بقاء مبابي، ومبني حوله لذلك فرحيله غير مقبول.

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ويأتي تجديد عقد البرازيلي نيمار لاعب برشلونة السابق في المرتبة الثانية من حيث أولويات النادي الفرنسي، في ظل تكرار الحديث عن رغبة برشلونة في ضمه بسعر أقل من قيمته بسبب قرب عقده من الانتهاء.

كل ذلك يحدث في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية عديدة أن باريس سان جيرمان عرض على راموس قائد ريال مدريد الانضمام لصفوفهم مقابل 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

ومن حيث ترتيب الأولويات فباريس سان جيرمان لن يقوم بمثل تلك الخطوة إلا إذا قام ببيع أحد النجوم الكبار لتوفير المال الكافي لتقديم راتب قائد ريال مدريد الحالي.

جدير بالذكر ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان كان قد أكد أن النادي قد بدأ بالفعل مفاوضات التجديد لنيمار ومبابي ودي ماريا أيضًا.