باريس سان جيرمان يحسم صفقة أكوستا ويحاول مع ويليان

نشاط كبير للباريسيين بختام الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن باريس سان جيرمان كثف من تحركاته في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات وحسم صفقة لوشيانو أكوستا من دي سي يونايتد ويحاول ضم ويليان، نجم تشيلسي.

وكان بي إس جي قد تعاقد مع لياندرو باريديس، متوسط ميدان زينيت، في الأيام الماضية لتدعيم خط وسطه بسبب النقص بداعي الإصابات ومعاقبة أدريان رابيو.

وقالت "سكاي" إن باريس حسم صفقة أكوستا، متوسط ميدان هجومي، من دي سي يونايتد وسيتواجد اللاعب في العاصمة الفرنسية مساء الخميس لحسمها رسمياً.

ميركاتو يناير | الشائعات والصفقات الرسمية لليوم الأخير بالانتقالات

احتفال الريمونتادا ✈️

ماركة مسجلة باسم سيرجي روبيرتو ™️



( 📸 : IG\fcbarcelona) pic.twitter.com/9vn0YFJN9r — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

يوفنتوس يتحرك لتعويض بونوتشي وكيليني

وأضاف التقرير أن تكلفة الصفقة سبعة ملايين ونصف مليون جنيه استرليني، وذكرت أن مانشستر سيتي كان مهتماً بخدمات لاعب بوكا جونيورز السابق.

وتحدثت "سكاي" عن محاولة بي إس جي ضم ويليان في اليوم الأخير للانتقالات لتعويض غياب نيمار الذي تأكد ابتعاده لقرابة عشرة أسابيع بداعي الإصابة.

ولا يزال يمتد عقد ويليان مع تشيلسي لموسم ونصف إضافيين، ولكن لم يتم فتح باب المفاوضات لتمديد بقائه، وسط اهتمام من قبل برشلونة في الماضي.

ويلعب باريس سان جيرمان الشهر المقبل أمام مانشستر يونايتد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.