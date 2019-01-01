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الانتقالات

باريس سان جيرمان يحسم صفقة أكوستا ويحاول مع ويليان

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Geoff Burke-USA TODAY Sports
نشاط كبير للباريسيين بختام الميركاتو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن باريس سان جيرمان كثف من تحركاته في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات وحسم صفقة لوشيانو أكوستا من دي سي يونايتد ويحاول ضم ويليان، نجم تشيلسي.

وكان بي إس جي قد تعاقد مع لياندرو باريديس، متوسط ميدان زينيت، في الأيام الماضية لتدعيم خط وسطه بسبب النقص بداعي الإصابات ومعاقبة أدريان رابيو.

وقالت "سكاي" إن باريس حسم صفقة أكوستا، متوسط ميدان هجومي، من دي سي يونايتد وسيتواجد اللاعب في العاصمة الفرنسية مساء الخميس لحسمها رسمياً.

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وأضاف التقرير أن تكلفة الصفقة سبعة ملايين ونصف مليون جنيه استرليني، وذكرت أن مانشستر سيتي كان مهتماً بخدمات لاعب بوكا جونيورز السابق.

وتحدثت "سكاي" عن محاولة بي إس جي ضم ويليان في اليوم الأخير للانتقالات لتعويض غياب نيمار الذي تأكد ابتعاده لقرابة عشرة أسابيع بداعي الإصابة.

ولا يزال يمتد عقد ويليان مع تشيلسي لموسم ونصف إضافيين، ولكن لم يتم فتح باب المفاوضات لتمديد بقائه، وسط اهتمام من قبل برشلونة في الماضي.

ويلعب باريس سان جيرمان الشهر المقبل أمام مانشستر يونايتد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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