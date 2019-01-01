باريس سان جيرمان يتحرك لضم فان دي بيك ودجيكو

باريس يريد تدعيمات قوية لصفوفه الموسم المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية في فرنسا وإيطاليا أن بطل فرنسا باريس سان جيرمان بدأ تحركاته لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل وحدد الثنائي دوني فان دي بيك، نجم أياكس، وإيدن دجيكو من روما.

واشتكى توماس توخيل، مدرب بي إس جي، في أكثر من مناسبة مؤخراً من قلة الحلول في تشكيلة الفريق في ظل كثرة الإصابات والغيابات اللقاءات الأخيرة.

وقالت "كانال بلس" إن المحادثات بين ممثلي دي بيك ومسؤولي باريس جارية منذ مدة طويلة، ويتبقى فقط المفاوضات مع ناديه أياكس.

وأشار التقرير أن أياكس يريد ما يقارب 60 مليون يورو للتخلي عن متوسط ميدانه الذي يرتبط بعقد حتى 2022، ويحظى باهتمام من إنتر، وبوروسيا دورتمون، وتوتنهام.

⭕️ 2-2 ضد ستراسبورج

❌ 5-1 أمام ليل

❌ 3-2 أمام نانت

✅ 3-1 أمام موناكو

⭕️ 2-2 أمام رين

❌ 3-2 أمام مونبلييه



دفاع كارثي لباريس سان جيرمان 😩👀



⚡️ “باريس سان جيرمان "ضحية"ريمونتادا جديدة في أبرز لقطات الدوري الفرنسي 📽️”https://t.co/kz470FYLKi — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

وفي إيطاليا، قالت "لاجازيتا" إن بي إس جي يرى في دجيكو لاعباً مثالياً للعب دور المهاجم الاحتياطي لكيليان مبابي الموسم المقبل، في ظل عدم الاقتناع بإمكانيات الكاميروني إيريك تشوبو موتينج.

وتحدث التقرير أن رحيل إيدسون كافاني المحتمل عن الفريق الفرنسي قد يجعل ناديه يعرضه على روما، ولكن الأخير سيرفض بسبب راتب المهاجم الأوروجوياني المرتفع.

وخرجت عدة تقارير في فرنسا تتحدث عن رغبة توخيل بالتضحية بكافاني في ظل تقدمه بالعمر وعدم ملائمة أسلوب لعبه مع البرازيلي نيمار.

وكان بي إس جي قد خسر مساء الثلاثاء أمام مونبلييه ضمن لقاءات الدوري الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل إثنين ولكنه ضمن التتويج باللقب.