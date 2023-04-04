"باريس سان جيرمان نادٍ للتقاعد وليونيل ميسي عليه الرحيل عنه فورًا"

نجم فرنسا السابق يطالب ليونيل ميسي بالرحيل عن باريس سان جيرمان..

يعد وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان موضع نقاش واسع في فرنسا، وقد وجد لاعب برشلونة السابق مدافعًا جديدًا عنه، هو إيمانويل بوتي نجم فرنسا و"البلوجرانا" السابق.

بوتي، وفي تصريحات مع شبكة "RMC" الفرنسية رد على ادعاءات أن ميسي لا يبذل جهدًا كافيًا مع باريس سان جيرمان قائلًا: "أسمع العديد من النقاد يقولون إن ميسي يمشي في الملعب، لكن كل من تابع ميسي حتى في أفضل أيامه مع برشلونة يعرف أنه كان يمشي أيضًا، ميسي هو قائد الأوركسترا، يوجه اللاعبين الآخرين من حوله، هم الذين يتعين عليهم بذل المجهود".

بطل العالم مع فرنسا ذهب إلى أبعد من ذلك عندما علق على صافرات الاستهجان التي يطلقها جمهور "حديقة الأمراء" ضد ميسي، وقال: "الصافرات ضد ميسي هي إهانة لكرة القدم، عليه أن يترك هذا النادي الآن".

وتابع: "مشكلة باريس سان جيرمان ليست لاعبين مثل ميسي أو نيمار، لكن عليك أن تعرف كيف تلعب مع هؤلاء اللاعبين، انظر إلى الأرجنتين، لقد كان أبطال العالم يحيطون بميسي كالمحاربين، وعلى استعداد للموت وتقديم الدماء من أجله".

وتابع: "يذكرني ذلك عندما لعبت بجوار زين الدين زيدان، لم أكن لأخبر زيزو أنه يجب أن يركض للدفاع، كان علي أن أفعل ذلك حتى يدير الأوركسترا".

واختتم بوتي تصريحاته مكررًا: "الصافرات ضد ميسي إهانة لكرة القدم وإذا كان بإمكاني تقديم النصيحة إليه، فهي الرحيل عن هذا النادي، فهو ليس ناديًا لكرة القدم، ولكنه نادٍ ما قبل التقاعد حتى لو كان عمرك 20 عامًا، لا يوجد لاعب تطور في باريس سان جيرمان، هذا ليس خطأ ميسي".