3 أسماء في الصفقة .. باريس سان جيرمان يغري نابولي بعرض جديد لخطف أوسيمين

العرض يحرك المياه الراكدة في صفقة خليفة مبابي

لا يزال باريس سان جيرمان، في رحلة بحث عن مهاجم جديد يخلف النجم الفرنسي كيليان مبابي في حديقة الأمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة "فوتبول إيطاليا"، أن هناك اتجاهًا داخل إدارة سان جيرمان لعرض 3 لاعبين على نابولي، لاختيار أحدهم كجزء من صفقة انتقال فيكتور أوسيمين إلى باريس، بخلاف مبلغ مالي.

وكان وكيل أوسيمين، روبرتو كاليندا، في باريس يوم الإثنين الماضي، لمناقشة إمكانية انتقال أوسيمين إلى بارك دي برينس، حيث يرتبط المهاجم النيجيري بعقد مع نابولي يمتد حتى 2026 ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 130 مليون يورو، يتم تفعيله هذا الصيف.

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ووفقًا للصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، أبلغ ممثلو باريس سان جيرمان، كاليندا أنهم يرغبون بشكل مثالي في تضمين أحد لاعبيهم ضمن صفقة أوسيمين.

وتشمل الأسماء التي تم ذكرها لاعب وسط فالنسيا السابق كارلوس سولير، الظهير السابق لفريق لايبزيج نوردي موكيلي والمهاجم لي كانج آن.

وأشار دي مارزيو، إلى أن نابولي بالفعل أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع كارلوس سولير، في وقت سابق، وهو ما يحرك المياه الراكدة في صفقة أوسيمين.