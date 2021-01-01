رسميًا | الكشف عن موقف مبابي من مواجهة مانشستر سيتي

المهاجم الفرنسي غاب عن آخر مباريات باريس سان جيرمان للإصابة

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف دوري أبطال أوروبا مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الاتحاد في إنجلترا، ويسعى الفريق الفرنسي لتعويض خسارته ذهابًا على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

الشكوك كانت تُحيط بموقف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من اللحاق بالمباراة نتيجة تعرضه لإصابة في عضلة الساق، خاصة بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام لنس في الدوري الفرنسي.

هل سيلعب مبابي أمام مانشستر سيتي؟

ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان أعلن قائمة الفريق التي ستُواجه متصدر الدوري الإنجليزي، وقد تضمنت اسم مبابي في خبر رائع لعشاق النادي العاصمي.

الفريق الفرنسي سيدخل اللقاء بقائمة مكتملة تقريبًا، إذ لن يغيب عنه سوى إدريسا جايي للإيقاف بعد طرده بالبطاقة الحمراء خلال مباراة الذهاب، وجوان بيرنات البعيد عن الفريق منذ سبتمبر الماضي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقد تصدر قائمة المدعويين إلى المباراة النجم البرازيلي نيمار ولاعب الوسط ماركو فيراتي والجناح آنخيل دي ماريا.

ماذا قدم مبابي في دوري الأبطال 2020-2021؟

لعب صاحب الـ22 عامًا 10 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3.

ولم يغب مبابي سوى عن مباراة واحدة في البطولة هذا الموسم، كانت بسبب الإصابة أمام لايبزيج في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويُعول باريس سان جيرمان على سجل مبابي الرائع خارج ملعبه في المباريات الإقصائية هذا الموسم، إذ سجل هاتريك ضد برشلونة في كامب نو، وهدفين ضد بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

باريس تخطى الفريقين الإسباني والألماني بفضل انتصاريه ذهابًا خارج ملعبه على الفريقين، 4-1 و3-2 على الترتيب، إذ كان قد تعادل على ملعبه أمام البارسا 1-1 وخسر أمام البايرن 1-0.

الفوز 1-0 .. هل هو كافٍ لتأهل باريس سان جيرمان؟

باريس سان جيرمان خسر مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي على ملعبه في فرنسا بنتيجة 2-1، ولذا لا يكفيه الفوز 1-0 للتأهل للمباراة النهائية.

الفريق مطالب بالفوز 2-0 أو الفوز بفارق هدف واحد مع إحراز 3 أهداف على الأقل ليضمن تواجده في النهائي للموسم الثاني على التوالي.

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