إدارة باريس سان جيرمان تشن هجومًا على الصحافة بسبب ماركينيوس

إدارة باريس ترفض السخرية من ماركينيوس لميلاد طفله

أدان نادي باريس سان جيرمان الصحافة الفرنسية بسبب السخرية من مدافع الفريق ماركينيوس لغياب الأخير عن التدريبات الجماعية وعدم التواجد أمام مونبيليه في الليج 1.

ماركينيوس تحصل على إذن إدارة باريس سان جيرمان ليكون خارج مباراة مونبيليه بسبب ولادة طفله الثاني.

وكان أحد الصحفيين بجريدة "ليكيب" الفرنسية قد سخر من غياب ماركينيوس بقوله هل الرجال في سان جيرمان هم من يلدوا ليقرر البرازيلي المغادرة.

ولم يترك بطل الدوري الفرنسي الأمر يمر دون إصدار بيان رسمي يرفض فيه مثل هذه التصريحات جاء فيه: "زوجة ماركينيوس كانت في المستشفى والنادي رأى أنّ الأفضل للاعب أن يبقى معها خلال هذه الفترة".

وتابع البيان: "النادي أيضًا يود إرسال التهنئة إلى اللاعب لميلاد طفله ويتمنى له السعادة، وما فعلته صحيفة "ليكيب" كان غير مقبول بالمرة لأنّه لم يحترم القيم الرياضية ولا الأخلاقية".

واختتم: "لا نريد لابن ماركينيوس سوى السعادة ونتمنى أن تكون والدته بخير. استمتعوا باللحظة الحالية".

وكان ماركينيوس قد أنجب طفله الثاني يوم الجمعة الماضية كما يمتلك ماريا - طفلته الأولى - بعمر عامين.