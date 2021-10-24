باريس سان جيرمان ضد مارسيليا: مباشر لحظة بلحظة
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مارسيليا × باريس سان جيرمان
مباشر، لحظة بلحظة
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تشكيل باريس سان جيرمان:
قرر المدرب ماوريسيو بوكتينيو الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:
التشكيل| 4-2-3-1
نافاس
حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - مينديز
بيريرا - فيراتي
دي ماريا - ميسي - نيمار
مبابي
تشكيل مارسيليا:
قرر المدرب سامباولي اللعب بالتشكيلة التالية:
التشكيل| 4-2-3-1
لوبيز
بيتروني - كاليتا كار - ساليبا - رونجيه
جندوزي - كامارا
أوندير - باييه - ليرولا
ميليك
يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة نتائجه في الدوري وتحقيق الانتصار من أجل زيادة الفارق بينه وبين لانس إلى تسع نقاط، في المقابل سيحاول مارسيليا استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إلحاق الهزيمة الثانية بأثرياء فرنسا.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا، في القمة الفرنسية في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري، والتي ستُقام على ملعب فيلودروم.