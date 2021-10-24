باريس سان جيرمان ضد مارسيليا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا وذلك في قمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي لموسم 2021/2022

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مارسيليا × باريس سان جيرمان

مباشر، لحظة بلحظة



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5' عررضية من رونجيه، ماركينيوس يشتت الكرة وتصل إلى كامارا الذي يسددها بقوة ولكن الكرة عالية عن مرمى باريس

4' بداية حماسية لفريق مارسيليا المتأثر بالأجواء الرائعة على ملعبه

انطلاق المباراة

تشكيل باريس سان جيرمان:

قرر المدرب ماوريسيو بوكتينيو الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

نافاس

حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - مينديز

بيريرا - فيراتي

دي ماريا - ميسي - نيمار

مبابي

تشكيل مارسيليا:

قرر المدرب سامباولي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

لوبيز

بيتروني - كاليتا كار - ساليبا - رونجيه

جندوزي - كامارا

أوندير - باييه - ليرولا

ميليك

📋 STARTING XI | #OM v PSG



Here is the 1⃣1⃣ that take to the field from the start in the 101st meeting between these two teams.



ALLEZ OM! #OMPSG | ⚪️🔵 pic.twitter.com/v57yK8vt61 — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) October 24, 2021

يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة نتائجه في الدوري وتحقيق الانتصار من أجل زيادة الفارق بينه وبين لانس إلى تسع نقاط، في المقابل سيحاول مارسيليا استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إلحاق الهزيمة الثانية بأثرياء فرنسا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا، في القمة الفرنسية في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري، والتي ستُقام على ملعب فيلودروم.