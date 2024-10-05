الأزمة مستمرة؟ إنريكي يخرج بإجابة "صارمة" عن عودة عثمان ديمبيلي!

المدرب الإسباني يرد على التساؤل الأهم بين مشجعي باريس

خرج لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، من أجل الحديث عن إمكانية عودة جناح الفريق عثمان ديمبيلي مرة أخرى بعد القيام باستبعاده أمام آرسنال.

النجم الفرنسي غاب عن المباراة التي خسرها باريس أمام آرسنال بثنائية نظيفة، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار الجولة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بسبب عدم التزامه بتعليمات إنريكي خلال أحد المواقف بينهما.

وعندما سُئل إنريكي عن إمكانية عودة اللاعب لحساباته في المواجهة القادمة بالدوري الفرنسي أمام نيس، غدًا، الأحد، جاءت الإجابة غامضة نوعًا ما، لكن في فحواها يمكن استنتاج أن الأزمة لا تزال قائمة بين الثنائي.

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وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للقاء:"عندما لا يفي اللاعب بالالتزامات يكون على الهامش، ولكن عندما يفي بها يكون جاهزًا للظهور مع الفريق مرة أخرى".

وأضاف:"أنا صارم جدًا عندما يتطلب الأمر مني التحلي بهذه الصفة، وأكون متسامحًا عندما أستطيع القيام بذلك، هذا هو دوري كمدرب".

يذكر أن باريس يلعب أمام نيس وهو في المركز الأول بجدول الدوري الفرنسي بعد خوض 6 مباريات حتى الآن، حيث يتساوى في الرصيد عن موناكو صاحب المركز الثاني، الذي يحتل هذه المرتبة بفارق الأهداف.