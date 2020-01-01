"باريس سان جيرمان لا يبيع نجومه.. مبابي ونيمار باقيان"

تصريحات مهمة..

اعتبر أندير هيريرا، لاعب باريس سان جيرمان، أن مسألة رحيل زميله كيليان مبابي إلى ريال مدريد صعبة إن لم تكن مستحيلة، مشيرًا إلى أن ناديه من الأندية التي تشتري النجوم ولا تبيعها.

وكان هيريرا قد انضم إلى بي آس جي في صيف الموسم الماضي بعد خمسة أعوام تألق فيها رفقة مانشستر يونايتد، وقد خاض أغلب مباريات فريقه هذا الموسم قبل إلغائه بسبب فيروس كورونا.

الدولي الإسباني أجرى حوارًا صحفيًا مطولًا تحدث فيه عن العديد من القضايا تتعلق بماضيه وحاضره، وقد تحدث عن مستقبل زميليه نيمار ومبابي وإمكانية رحيلهما إلى قطبي إسبانيا.

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هيريرا قال "لا أعرف إذا كانا سيرحلان أم لا، لا أعرف ما هو دخلهم من النادي، ولكنني أعلم أن كلاهما أساسي في مشروع باريس وأراهما سعيدين جدًا ومنخرطين بصورة طبيعية معنا".

كما أضاف "يجب أن تضع في الاعتبار أمرًا سبق وأن ناقشته مع كيليان، إن باريس سان جيرمان ليس بالنادي الذي يبيع نجومه بل على العكس، هو من يشتريهم، ولا يزال لديه قاعدة اقتصادية قوية".

واستطرد "الشائعات طبيعية وظهرت على لاعبين آخرين مثل فيراتي وماركينيوس، لا أزال أمتلك 4 سنوات في عقدي هنا وأود أن يكونوا فيها معي".

أما عن مدربه السابق في يونايتد، جوزيه مورينيو، فقال عنه "فقط أود أن أشكره، موسمنا الأول كان مذهلًا وتم اختياري كلاعب الموسم من قبل الجمهور، لدى مورينيو شخصية كبيرة".

"إذا ذهبت رأسًا برأس معه، فعليك أن تعمل ولا تساوم، وبالتبعية لن تتواجد مشاكل، أنا أفهمه لأنني أؤمن بالأمر ذاته، عليك أن تبقى مرنًا وناضجًا، إنه شرس مع الشخص غير الصادق."

"من ضمن الشخصيات الكثيرة المثيرة للجدل التي عملت معها، يظل مارسيلو بيلسا وزلاتان إبراهيموفيتش هما الأكثر غرابة، الأول لحبه الجم لكرة القدم، إنه مدرب لا يشبه أي مدرب آخر في عالمنا."

"أما زلاتان، فإننا نرى نفس تصريحاته التي يدلى بها للصحافة في غرف خلع الملابس، الكثير من الأحيان تضحك على ما يفعله وفي بعض الأحيان تود أن تقتله، لكن عليك أن تحبه، فهو شجاع دومًا."

وأتم متحدثًا عن بوجبا "إنه لاعب كرة قدم يمتلك كل شيء لكنه متقلب في مانشستر، إذا ما تمكن من اللعب باستمرارية فمن الطبيعي أن يحظى باهتمام الأندية الأوروبية الكبيرة ومنها ريال مدريد، لكن كحال مبابي ونيمار، هو في نادٍ كبير ومن الصعب أن يرحل".

يذكر أن بوجبا قد طلب الرحيل عن الشياطين الحمر في الصيف الماضي وسط اهتمام كبير من النادي الملكي بالظفر بخدماته، غير أن تمسك إدارة إد وودارد يقف حائلًا حتى الآن في إمكانية خوضه لتحدٍ جديد في الليجا الموسم المقبل.