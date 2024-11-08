"الجميع كان يلعب من أجله في باريس" .. مبابي ناقم على أنشيلوتي ووضعه الجديد في ريال مدريد

النجم الفرنسي يعيش أيامًا "ليست سعيدة"

كشفت تقارير صحفية، عن حالة الغضب التي تسيطر على النجم الفرنسي كيليان مبابي داخل أروقة ناديه ريال مدريد، حيث أدلى باعترافات صادمة للمقربين منه.

بالتأكيد، لا يعيش كيليان مبابي أفضل أيامه على الإطلاق مع ريال مدريد، حيث أصبح مثارًا للانتقادات في ظل غيابه عن التهديف خلال المباراتين الأخيرتين، عندما خسر الملكي على ملعبه وبين جماهيره في "سانتياجو برنابيو" برباعية مذلة من الغريب برشلونة في الليجا، وبنتيجة (3-1) من ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مبابي اعترف إلى عدد من المقربين منه، أنه غير راضٍ تمامًا عن وضعه داخل ريال مدريد ولا طريقة لعب الفريق، حيث لا تجعله محور الأداء مثلما كان الوضع عليه في باريس سان جيرمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي ليس سعيدًا على الإطلاق ولا راضٍ عن النظام التكتيكي للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث اعتاد على طريقة لعبه في باريس حيث عندما كان هو مركز اهتمام الفريق ولعب الجميع من أجله، وهو أمر لا يحدث في الميرنجي.

وتمكن معاناة مبابي مع ريال مدريد في أن الجهاز الفني يعتمد عليه بشكل أساسي في مركز المهاجم الصريح، وهو ما لا يفضله كيليان الذي اعتاد طوال مسيرته على اللعب كجناح أيسر، لكن هذا المركز محجوز في فريقه الجديد لزميله فينيسيوس جونيور، والذي يعتبر حاليًا النجم الأول وهداف النادي الملكي.

مبابي الذي انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، لعب 15 مباراة رسمي حتى الآن سجل خلالها 8 أهداف (3 منها من ركلات جزاء) وقدم تمريرتين حاسمتين، في بداية ليست جيدة على الإطلاق مقارنة بأرقام النجم الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان