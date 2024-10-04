سيحطم سقفه مع باريس؟ .. كيليان مبابي يقطع وعدًا غاليًا في غرفة ملابس ريال مدريد

أنشيلوتي ونجوم الريال شهود

قطع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، وعدًا لزملائه ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، داخل غرفة ملابس الفريق الملكي.

ويعيش ريال مدريد وجماهيره أوقاتًا غير جيدة، خصوصًا بعد السقوط الأخير أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا (0-1)، والتعادل (1-1) في ديربي مدريد بالليجا.

وتحدث جوسيب بيدرول، مقدم برنامج "إل شيرنجيتو"، عن حديث كيليان مبابي لزملائه في ريال مدريد ومدربهم أنشيلوتي، بأنه سيتحمل المسؤولية ويساعد الفريق على النهوض من هذه الكبوة لتحقيق البطولات.

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وأضاف بيدرول: "مبابي قطع وعدًا أمام أنشيلوتي وزملائه داخل غرفة ملابس ريال مدريد، حيث قال لهم: (سأسجل 50 هدفا هذا الموسم)".

ويسير مبابي بخطوات جيدة منذ انضمامه إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 10 مباريات.

وكان مبابي على وشك الوصول إلى حاجز الـ50 هدفًا في الموسم الماضي بقميص باريس سان جيرمان، حيث سجل 44 هدفًا في 48 مباراة مع 10 تمريرات حاسمة، وهو أعلى معدل تهديفي وصل له النجم الفرنسي في مسيرته الذهبية.

ويمتلك مبابي القدرة على تنفيذ وعده، خصوصًا أن ريال مدريد يرتبط بخوض عدد كبير من المباريات هذا الموسم في 7 بطولات مختلفة، وهي: (الدوري الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس إنتركونتيننتال لأبطال القارات والسوبر الأوروبي).