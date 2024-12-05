"سيضعون هذا الفريق مع باريس سان جيرمان" .. لويس إنريكي يُشكك في نزاهة قرعة كأس العالم للأندية 2025

تصريح مثير للجدل من المدرب الإسباني

شكك لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بشكل واضح وصريح في نزاهة قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستجري بعد نحو ساعة من الآن.

النسخة القادمة من مونديال الأندية ستشهد تغييرًا جذريًا في نظام البطولة، حيث سيُشارك لأول مرة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم ووفق آلية حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقًا، وستجري المسابقة بنظام المجموعات ثم المراحل الإقصائية في أمريكا.

وفيما ينتظر الجميع نتائج القرعة اليوم، سُئل إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أوكسير مساء غدٍ في الدوري الفرنسي عن رأيه في الأندية البرازيلية المشاركة بالبطولة وإمكانية مواجهة أحدها، والإجابة كانت صادمة من جانب المدرب الإسباني.

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إنريكي أجاب قائلًا "أعتقد أن كأس العالم للأندية ستكون بطولة جذابة للجميع، أخبريني .. من هو أقوى نادٍ برازيلي مشارك في البطولة؟"، وقد أجابته المراسلة بأنه بوتافوجو المتوج مؤخرًا بلقب كأس ليبريتادوريس.

هنا قال إنريكي "حسنًا، سيضعون بوتافوجو معنا في نفس المجموعة، أستطيع ضمان ذلك".

يُشار إلى أن عدة أندية عربية تُشارك في مونديال الأندية 2025 على رأسها الأهلي المصري والهلال السعودي بطلي إفريقيا وآسيا.