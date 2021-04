باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

باريس سان جيرمان 1 × 2 مانشستر سيتي

مباشر، لحظة بلحظة



نهاية المباراة بفوز ثمين لمانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف على ملعب حديقة الأمراء، بعد أن كان متصدر الدوري الإنجليزي متأخرًا في النتيجة في الشوط الأول

93 تسديدة قووووووووووووية من دي بروين ولكنها تصطدم بلاعبي باريس سان جيرمان وتخرج لضربة ركنية

86 اختراااااااااق رائع من فودين وتسديدة قوية ولكن نافاس يتصدى لها

85 بطاقة صفراء للبلجيكي دي بروين بعد تدخل قوي للغاية على قدم دانيلو بيريرا وسط مطالبات من لاعبي باريس سان جيرمان بمنحه بطاقة حمراء

83 تسديدة قووووووووووية من محرز ولكن الكرة تمر بجوار القائم، السيتي يضغط من أجل قتل المباراة بهدف ثالث

تغيير آخر لباريس بدخول هيريرا وخروج باريديس

81 اختراق رائع من رودري وعرررررضية ولكن فلورينزي يعيد الكرة إلى نافاس

خروج دي ماريا ودخول بيريرا بعد طرد جايي

77 أوووووووووووووووه بطاقة حمراء لإدريسا جايي بعد تدخله العنيف على جاندوجان، طرد مستحق تمامًا

74 عررررررضية من نافاس إلى فودين الذي يلعبها برأسه ولكن نافاس يمسك الكرة بسهولة

73 بطاقة صفراء لنيمار بعد تدخله بقوة على المدافع دياز

70 جوووووووووووووووووووووووووووووووووول محرز يسجل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة لعبها النجم الجزائري بشكل رائع، تسديدة قوية للغاية على يمين نافاس

69 خطأ لمانشستر سيتي من مكان خطير بعد أن قام باريديس بعرقلة فودين

63 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السيتي يسجل التعادل عن طريق دي بروين، البلجيكي يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكنها تغالط نافاس وتسكن الشباك

63 عررررررررضية من والكر ولكن ماركينيوس يشتت الكرة لضربة ركنية قبل أن تصل لدي بروين

تبديل أول في المباراة لمانشستر سيتي بخروج كانسيلو ودخول زينشينكو

60 أووووووووووووه دي بروين يسدد كرة على الطائر من لمسة واحدة ولكنها تعلو القائم بقليل

58 أوووه دي ماريا يقطع الكرة بشكل رائع من كانسيلو ويمرر إلى مبابي الذي كاد أن ينفرد بمرمى السيتي ولكن إيدرسون يخرج من مرماه ويشتت الكرة

55 خطيرررررررة لباريس، مرتدة للفريق الفرنسي والكرة تصل إلى مبابي الذي يرواغ ستونز ويلعب كرة عرررضية ولكن دفاع السيتي يشتتها لضربة ركنية

53 عرررضية من كانسيلو ولكن نافاس يمسك بالكرة بسهولة

50 مانشستر سيتي يبدأ الشوط الثاني بشكل أفضل، يحاول الضغط على دفاع باريس سان جيرمان بحثًا عن هدف التعادل

46 ضربة حرة غير مباشرة للسيتي، يلعبها دي بروين ولكن باكير يشتت الكرة ويبعد الخطورة عن دفاع فريقه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس بهدف نظيف سجله ماركينيوس من رأسية متقنة

41 أوووووووووووووووووه نافاس يحرم فودين من تسجيل التعادل، تمريرة خاطئة من باريس يستغلها سيلفا ويمرر إلى فودين الذي يسدد كرة قوية ولكن الكوستاريكي يتألق ويتصدى للكرة

40 نيمار يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام رياض محرز معه، يطالب باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

39 نيمار يسقط متألمًا بعد اصطدامه بكانسيلو أثناء محاولة البرازيلي لمراوغة الظهير البرتغالي

38 عررررررضية خطيرة من دي بروين، ولكن باكير يشتت الكرة قبل أن تصل إلى بيرناردو سيلفا

33 أووووه كرة خطيرة تصل إلى مبابي، الذي يمررها إلى باكير، الهوولندي يسدد الكرة بقوة ولكن دفاع مانشستر سيتي يتصدى لها

31 أووووووووه خطأ من نافاس أثناء تمرير الكرة لفلورينزي، مانشستر سيتي يقطع الكرة وتُلعب كرة عرضية خطيرة ولكن دفاع باريس سان جيرمان ينقذ الموقف عن طريق باريديس وماركينيوس

30 بطاقة صفراء أولى في المباراة لجواو كانسيلو بعد تدخل قوي على مبابي

30 ضربة حرة غير مباشرة للسيتي يلعبها دي بروين ولكن نافاس يخرج من مرماه ويبعد الكرة عن مرماه

27 أووووووووووووووووووه باريس كاد أن يسجل الثاني من ضربة ركنية أخرى، ولكن رأسية باريديس تمر بجوار القائم

26 أوووووووووووه ضربة ركنية لباريس، يلعبها دي ماريا في المرمى مباشرًة ولكن إيدرسون ينقذ الموقف ويشتت الكرة لضربة ركنية آخرى

20 أووووووووووووه خطيرة للسيتي، طولية إلى بيرناردو سيلفا الذي تحرك خلف الدفاع بشكل رائع ولمس الكرة قبل أن يخرجها نافاس بصعوبة لضربة ركنية

14 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول باريس يسجل الهدف الأول عن طريق ماركينيوس، دي ماريا يلعب الضربة الركنية بشكل رائع تصل إلى البرازيلي الذي يلعبها برأسه في المرمى

13 تسديدة قوووووية من دي ماريا، تصطدم باللاعب رودري وتخرج لضربة ركنية جديدة لباريس

12 أووووووووووووه نيمار كان قريبًا من تسجيل الأول ولكن إيدرسون يتألق، تمريرات قصيرة متبادلة تصل للبرازيلي الذي يسدد بشكل رائع ولكن حارس السيتي يُخرج الكرة لضربة ركنية

11 عرررضية من دي ماريا بعد مجهود فردي رائع، ولكنها تخرج لضربة ركنية أولى في المباراة

4 تمريرة رائعة من جايي إلى فلورينزي الذي يلعب كرة عرضية ولكنها عالية جدًا على مبابي وتمر بسلام على دفاع السيتي

3 تمريرة رائعة من محرز إلى دي بروين ولكن ماركينيوس يتدخل في الوقت الحاسم ويشتت الكرة قبل أن تصل للبلجيكي

2 مرتدة لباريس، الكرة تصل إلى نيمار على الجهة اليسرى، البرازيلي يُسدد ولكن الكرة سهلة في يد إيدرسون

انطلاق المباراة

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

كانسيلو - ستونز - دياز - والكر

رودري - جاندوجان - سيلفا

فودين - دي بروين - محرز



