باريس سان جيرمان: رابيو خدعنا، سيرحل بنهاية الموسم

المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يعلن رحيل أدريان رابيو عن النادي بنهاية الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن أنتيرو إنريكي المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عن رغبة لاعب الفريق "أدريان رابيو" الرحيل وعدم تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وسعى النادي الفرنسي جاهدًا ليُجدد عقد لاعب وسطه المطلوب في عديد الأندية الأوروبية، ورغم أن التقارير الأخيرة أشارت لإمكانية توصل الطرفين لاتفاق إلا أن الأخبار الأخيرة أكدت توقف المفاوضات تمامًا ورحيل اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وقد أكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان هذا حين قال لياهو فرنسا "رابيو أخبرني أنه لن يُجدد عقده معنا وسيغادر مجانًا بنهاية الموسم".

واصل "كان لدينا حديث إيجابي مع ممثليه خلال الأشهر الأخيرة في سياق أنه سيبقى معنا وسيُجدد عقده، لقد وافقنا على كافة شروطه الرياضية، لقد ناقشنا كل تلك الشروط لأجل بقائه معنا لسنوات قادمة، لكن المفاوضات وللأسف توقفت الآن. يبدو أن اللاعب وممثليه خدعونا لعدة أشهر".

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"هذا الوضع لا يحمل أي احترام للنادي والجماهير، خاصة أنه جاء من لاعب لعب للنادي منذ الأكاديمية، لاعب نال دومًا كل الدعم من الفريق".

أضاف حول وضع اللاعب الحالي "بالنسبة للاعب، هذا القرار سيكون له عواقبه، هو بالتأكيد سيجلس على مقاعد البدلاء لفترة غير محددة".

يُذكر أن رابيو صاحب الـ23 عامًا ارتبط بالعديد من الأندية وأبرزها يوفنتوس وميلان وبرشلونة ومانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول ومانشستر سيتي الذي كان قد لعب له لفترة قصيرة أثناء مراهقته.