"أين تقنية الفيديو؟" .. ماركينيوس يختلف مع إنريكي على الحادث المُروع لدوناروما

جرح هائل في وجه الحارس الإيطالي

لقطة مُروعة عاشها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، عندما تعرض للركل في وجهه خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، أمس، الأربعاء، في الدوري الفرنسي.

المباراة التي انتهت بفوز باريس بنتيجة 4/2 شهدت خروج اللاعب في وقت مبكر من الشوط الأول، بعد تعرضه لضربه قوية من ويلفريد سينجو لاعب موناكو، والذي تلقى البطاقة الصفراء فقط، وسط تساؤلات حول إمكانية تعرضه للطرد بسبب الضرر الهائل الذي وقع على حارس الفريق الفرنسي.

ومن جانبه قال لويس إنريكي مدرب باريس بعد المباراة:"قرارات التحكيم؟ لا أستطيع أن أقول أي شيء، لم أتمكن من رؤية الأحداث، لكن عندما ترى لقطة كهذه يكون الأمر دائمًا في غاية الصعوبة".

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وأضاف:"اللاعبون ليس لديهم أي نية للتسبب في هذا النوع من الأذى، لذلك من الصعب الحكم على هذه اللقطة".

ومن جانبه لم يتفق ماركينيوس مدافع الفريق الفرنسي مع وجهة نظر مدربه، حيث قال:"لا أعرف ما إذا كان الحكم في المكان الخطأ، كان لابد من استدعاء تقنية الفيديو، علينا حماية اللاعبين، عدم إظهار البطاقة الحمراء في هذه الحالة يبدو قويًا بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن دوناروما شوهد بعد المباراة، وهو في حالة صعبة للغاية، بعد قيام الأطباء بتخييط الجرح العميق الذي تعرض له وجهه بعد تدخل لاعب موناكو.