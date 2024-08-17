"الإصابة خطيرة" .. إنريكي يُلمح بكارثة جديدة تعمق جراح باريس بعد رحيل مبابي

أزمة هجومية تلوح في الأفق

"الأمر خطير" .. رسالة من لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، تثير الخوف والقلق لدى جماهير النادي بسبب إصابة المهاجم جونسالو راموش.

اللاعب البرتغالي سقط خلال مباراة باريس مع لو هافر، أمس، الجمعة، في بطولة الدوري الفرنسي، بعد تعرضه لتدخل عنيف من الخلف عن طريق إتيان كينكوي لاعب الفريق الخصم، حيث غادر أرض الملعب وهو يعرج في الدقيقة 20 ليدخل بدلًا منه راندال كولو مواني.

وبعد فوز الفريق بنتيجة 4/1 برباعية لي كانج إن وعثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا وكولو مواني، قال إنريكي عن إصابة راموش:"أنا لست طبيبًا ولكن أعتقد أن الأمر يبدو خطيرًا جدًا، لا أعرف عدد الأسابيع التي سيغيب فيها بسبب الإصابة لكنها خطيرة".

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وكان صاحب الـ23 سنة قد شوهد وهو يرتدي حذاءًا واقيًا بعد انتهاء المباراة، وسط أنباء حول معاناته من التواء قوي في الكاحل.

وتزداد بذلك معاناة باريس مع بداية الموسم الجديد بعد رحيل نجمه الأول كيليان مبابي إلى ريال مدريد، حيث لم يتعاقد النادي الفرنسي حتى الآن مع التعويض المناسب له قبل أقل من أسبوعين على إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

يذكر أن باريس يعود مرة أخرى للظهور في 23 أغسطس الجاري للعب أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي، وهي المباراة التي سيغيب عنها راموش بشكل مؤكد.