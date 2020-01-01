بطولة رباعية في قطر لإنعاش الكرة الفرنسية

مشكلة وحيدة فقط قد تمنع هذا المشروع

رغم توقف النشاط الرياضي في فرنسا حتى شهر سبتمبر القادم، إلا أننا قد نرى بعض الأندية في مسابقة رباعية بقطر خلال فصل الصيف.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أعلن مؤخراً إلغاء بطولة الدوري، بسبب أزمة فيروس كورونا، واحتساب باريس سان جيرمان بطلاً للمسابقة ليواصل هيمنته على الكرة المحلية هناك.

شبكة "RTL" أكدت أن ذلك ربما لا يعني زوال الكرة الفرنسية من المشهد تماماً، حيث كشفت عن مساعي لإقامة مسابقة بين 4 فرق في قطر خلال شهر يوليو.

المزيد من الفرق

وأوضحت أن الفرق الأقرب للمشاركة في هذه البطولة المصغرة، هي باريس سان جيرمان وليل وليون وسانت إيتيان.

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وفي الوقت الحالي تعمل هذه الأندية الأربعة بجد لإنهاء هذا المشروع في أقرب وقت ممكن، لتصبح فرصة جيدة لهم للاستعداد للموسم الجديد.

وتأتي المشكلة الوحيدة في حظر دخول الأجانب للبلاد، لمنع انتشار كورونا بمختلف البلدان، لذلك سيلجأ الجميع للانتظار حتى شهر يوليو، طمحاً في إمكانية تغيير هذه الأوضاع.