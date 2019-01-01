باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات باكايوكو لفترة إعارة

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يريد ضم تيموي باكايوكو من تشيلسي لموسم واحد على سبيل الإعارة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات وسط ملعب تشيلسي تيموي باكايوكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره الخاصة، حيث يريد الفريق الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد فقط.

ويريد باريس سان جيرمان منح نفسه حق الحصول على خدمات اللاعب بنهاية الموسم الذي سيستفيد فيه من خدماته على سبيل الإعارة مقابل مبلغ مالي يتم تحديده في العقد.

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وكان اللاعب قد أكد في تصريحات علنية من قبل لصالح صحيفة "ليكيب" عن رغبته في اللعب لصالح نادي باريس سان جيرمان في المستقبل.

وقال باكايوكو: "نعم بكل تأكيد يومًا ما سأحب أن ألعب لصالح باريس، لا يمكنني الكذب بذلك الشأن، أنا وأحبائي نشجع باريس سان جيرمان".

جدير بالذكر أن باكايوكو كان قد أمضى الموسم الماضي في صفوف فريق ميلان وقدم مستويات مميزة مع النصف الثاني من الموسم لكن سرعان ما ساءت علاقته مع المدير الفني جينارو جاتوزو وأبعده عن التشكيلة الأساسية.