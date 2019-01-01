نجم الجزائر يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

اللاعب تألق في أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية فرنسية أن الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر يوسف عطال أصبح قريباً من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وتألق عطال مع الجزائر في أمم إفريقيا قبل إصابته بكسر على مستوى عظام الكتف في لقاء ربع النهائي أمام كوت ديفوار.

وقالت "لو باريسيان" إن حاجة النادي الباريسي لظهير أيمن أصبحت ملحة بعد رحيل داني ألفيش وتواجد فقط توماس مونييه.

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وأضاف التقرير أن الاتصالات مع وكلاء عطال من قبل مسؤولي بي إس جي أصبحت مكثفة في الأيام الأخيرة لإتمام الصفقة.

وبحسب التقارير، فنيس يرفض التفريط في عطال بسهولة، ولن يبيعه إلا في حال تلقي عرضاً استثنائياً خلال الميركاتو الجاري.

وأشار التقرير أن بي إس جي وضع اسم كيني لالا، مدافع ستراسبورج، كبديل في حال فشله بضم عطال.

وتُوج عطال رفقة الجزائر بلقب أمم إفريقيا بعد الانتصار مساء الجمعة على السنغال بهدف نظيف.