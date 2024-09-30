ليس مصاباً .. لويس إنريكي يستبعد ديمبيلي من قائمة باريس لمواجهة آرسنال

مواجهة حامية ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية في دوري الأبطال..

اتخذ الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان، قرارًا مفاجئًا باستبعاد نجم الفريق، عثمان ديمبيلي، قبل مواجهة آرسنال، في دوري أبطال أوروبا.

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ويحل فريق العاصمة الفرنسية ضيفًا على آرسنال، على ملعب الإمارات، في العاشرة مساء الغد (الثلاثاء)، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا، بموسم 2024-2025.

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ووفقًا لما ذكرته Rmc Sport، فإن الفرنسي عثمان ديمبيلي، لن يرافق بعثة باريس سان جيرمان إلى مدينة لندن، ظهر اليوم، بناءً على قرار لويس إنريكي، وهو قرار ليس مرتبطًا بإصابة اللاعب.

ومن المنتظر أن يشهد هذا الغياب، تعديلًا في خطط إنريكي؛ كون ديمبيلي عنصرًا أساسيًا في كتيبة الـPSG، كما أنه اللاعب الأكثر حسمًا لمباريات الفريق هذا الموسم، بعدما سجل 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "آس"الإسبانية، عن السر وراء قرار إنريكي باستبعاد عثمان ديمبيلي، وذلك بعدما تشاجر اللاعب والمدرب بعد مباراة رين، ليقرر الإسباني استبعاده من المواجهة المُقبلة.

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في المقابل، ينتظر باريس سان جيرمان استعادة جهود لاعب الوسط فيتينيا، صاحب الـ24 عامًا، الذي كان ضمن قائمة غيابات الفريق الثمانية أمام رين، في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز باريس بنتيجة (3-1).

وأشاد إنريكي بمستوى ديمبيلي، منذ بداية الموسم، في تصريحات عقب مباراة رين، التي صنع فيها عثمان تمريرة حاسمة إلى برادلي باركولا ليسجل الهدف الباريسي الأول، قائلًا "ديمبيلي سعيد، وهو أكثر ثقة من ذي قبل".

وكان باريس سان جيرمان، قد استهل مشواره بالفوز على جيرونا الإسباني، بهدف نظيف، فيما تعادل آرسنال مع أتالانتا الإيطالي سلبيًا، في مواجهته الأوروبية الأولى.