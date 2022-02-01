باريس حاول طرد بوتشيتينو، وقرار حاسم برحيله في الصيف !

حاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التخلص من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في شهر يناير الماضي لكنه فشل بسبب العجز عن إيجاد البديل.

أعادت هزيمة باريس هذا الأسبوع أمام نيس في دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا، النقاشات من جديد حول مصير بوتشيتينو مع النادي الفرنسي.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن إدارة باريس فقدت الأمل بشكل كامل في الأرجنتيني، وحاولت طرده في يناير لكنها فشلت.

وأوضحت أن زين الدين زيدان كان الهدف الرئيسي لباريس، على رأس قائمة من المدربين الآخرين، ولكن كل المحاولات لم تتوج بالنجاح في النهاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي قررت استمرار بوتشيتينو حتى نهاية الموسم، ولكنها أخبرته بأنه سيرحل بصفة نهائية في الصيف القادم.

وتعد من أهم الأمثلة على اقتراب رحيل الأرجنتيني، برفض النادي التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي الذي انضم إلى ليون، في إشارة واضحة من إدارة باريس إلى رفض تلبية مطالب مدرب لن يتواجد بالنادي لفترة طويلة.

يذكر أن باريس يخوض مواجهة منتظرة أمام ريال مدريد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا خلال أسابيع، وهي الموقعة التي قد تؤدي إلى تسريع رحيل بوتشيتينو.

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