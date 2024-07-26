كارثة جديدة في باريس .. أيقونة الكرة البرازيلية يتعرض للسرقة و"الخسائر ضخمة"

حوادث السرقة تتكرر في باريس..

كشف أيقونة كرة القدم البرازيلية زيكو، عن تعرضه للسرقة في باريس، أثناء سفره إلى العاصمة الفرنسية، لمشاهدة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024، مؤكدًا ما ذكره المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو، بأن بعثة بلاده أيضًا، قد تمت سرقتها.

واستضافت باريس، مساء اليوم (الجمعة)، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام منافساتها حتى يوم الحادي عشر من أغسطس 2024.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن زيكو ذهب إلى باريس، قبل حفل الافتتاح، حاملًا حقيبة تحوي مجوهرات وأوراق نقدية بقيمة 420 ألف جنيه استرليني، قبل تعرضه للسرقة.

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ووفق صحيفة "لو باريزيان"، فإن زيكو غادر فندقه في باريس، وكان مسافرًا بحقيبة تحتوي على قلادة من الألماس، ومبالغ نقدية وساعة رولكس فاخرة، وأثناء اقتياد سيارة أجرة، اقترب من سيارته شخص مكلّف بتشتيت انتباه السائق، بينما توجه آخر في مؤخرة السيارة، وقام الاثنان بسرقة حقيبة الأسطورة البرازيلية، والفرار سريعًا، لتبدأ الشرطة تحقيقًا في الحادث، على أن تتولى فرقة مكافحة اللصوص الفرنسية مسؤولية العثور على الجناة.

وكان المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، خافيير ماسكيرانو، قد عانى من حالة مشابهة، بعدما اشتكى من تعرض بعثة فريقه الأولمبية للسرقة، قبل مباراة المغرب، في الجولة الأولى من منافسات كرة القدم، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بنتيجة (2-1)، ليصرّح ماسكيرانو بعد اللقاء، قائلًا "لقد ذهبوا إلى التدريبات وسرقونا في الألعاب الأولمبية".