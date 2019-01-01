لاعب باريس سان جيرمان يفضل الفوز بكأس ليبرتادوريس على دوري الأبطال

الأرجنتيني يحن لأجواء أمريكا اللاتينية

أفصح لياندرو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان،عن تفضيله الفوز بكأس ليبرتادوريس على تحقيق دوري الأبطال مع ناديه الفرنسي.

باريديس سبق له التألق بألوان بوكا جونيورز، والذي منه انتقل لأوروبا من بوابة روما، وبعدها زينيت، والآن بي إس جي.

وقال الأرجنتيني مع "ESPN": "قلتها عدة مرات، أريد العودة يوماً ما إلى بوكا، ولكن ليس للاعتزال، أريد أن أعود وأنا في حالة طيبة".

وأكمل: "سأعطي نفسي الوقت الكافي في أوروبا، أنا مشجع وعاشق لبوكا، الفريق على المستوى الإدارى في أفضل حال، ولكن على صعيد اللعب ليس كذلك".

وواصل متوسط الميدان: "أتمنى أن تقوم الإدارة الجديدة بعمل أفضل وتتعاقد مع لاعبين جدد، أفضل الفوز بكوبا ليبرتادوريس مع بوكا عن تحقيق دوري الأبطال مع باريس".

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وانتشرت تقارير تتحدث عن إمكانية انتقال باريديس إلى يوفنتوس في ميركاتو يناير ضمن صفقة تبادلية مع إيمري تشان.

ويمتد عقد باريديس مع بي إس جي حتى يونيو من العام 2023.