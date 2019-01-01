باريديس: الأرجنتين تحسنت كثيرًا أمام قطر

تعرف على تصريحات باريديس قبل مواجهة فنزويلا في كوبا أمريكا

أكد لياندرو باريديس، لاعب منتخب الأرجنتين، أنّ التانجو ظهر بمستوى أفضل خلال مباراة قطر مشيرًا إلى أهمية الاستمرار على هذا المستوى.

الأرجنتين تأهلت في المركز الثاني للمجموعة الثانية لتواجه فنزويلا في ربع النهائي.

وقال باريديس في تصريحات لصحيفة لو ناسيون الأرجنتينية: "أعتقد أنّ البطولة الحقيقية بدأت الآن بعد التأهل لربع النهائي، كان من الضروري الفوز على قطر والتأهل والآن لا توجد فرصة للأخطاء".

وتابع: "أتقبل فكرة أنّ أكون رقم 5 في منتخب الأرجنتين وربما يقرر المدرب الاعتماد على لاعب ارتكاز آخر بجواري وهذا أمر يناسبني أيضًا".

لاعب باريس سان جيرمان أشار إلى أهمية وجود أكثر من لاعب بإمكانيات عالية في خط الوسط لمساعدة ليونيل ميسي في التحرر هجوميًا.

وأردف: "أظهرنا تطورًا كبيرًا في مباراة قطر، وأعتقد أنّ الفريق يعيش حالة نفسية رائعة ونجح في التوازن بين الهجوم والدفاع".

هؤلاء النجوم فشلوا في مساعدة ميسي في الوصول إلى اللقب الأول بقميص المنتخب الأرجنتيني ❌



هل يتغير الأمر في كوبا أمريكا 2019؟ pic.twitter.com/HruPZ3VTaT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

واختتم: "مباراة فنزويلا ستكون صعبة للغاية ولكن لو لعبنا مثل مباراة قطر لدينا فرصة للوصول إلى نصف النهائي".

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين وصلت إلى نهائي كوبا أمريكا مرتين في آخر نسختين دون تحقيق البطولة.