بارما يطلب من إنتر البحث عن أهدافه في مكان آخر

إنتر أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ثنائي بارما في وقت سابق

طلب روبيرتو دافيرزا، المدير الفني لنادي بارما الإيطالي، من إدارة إنتر البحث عن أهدافها في فريق آخر.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية، حول رغبة إنتر في الحصول على خدمات ماتيو دارميان ديان كولوسيفسكي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال دافيرزا في تصريحات صحفية: "سيتوجب على كونتي البحث عن أهدافه في مكان آخر، نحن نحاول تحسين وضع الفريق".

وواصل: "لدي علاقة جيدة مع كونتي، ولكن يجب أن نفكر في وضع فريقنا الآن".

ولعب ماتيو دارميان هذا الموسم مع بارما ثمان مباريات، استطاع خلالها صناعة هدفاً واحداً.

بينما شارك اللاعب السويدي صاحب الـ 19 عاماً، 12 مباراة مع بارما سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف.

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ويحتل بارما المركز الثامن من جدول الدوري برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن نابولي صاحب المركز السابع، بينما يحتل إنتر المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر.

يُذكر أن بارما يستعد لمواجهة بولونيا، في الجولة القادمة من الدوري، وسيلعب النيراتزوري مع تورينو.