"بارك الله فيك" .. رسالة رئاسية تدعم ماني قبل كأس العالم

وجه ماكي سال رئيس دولة السنغال رسالة خاصة إلى ساديو ماني نجم بايرن ميونخ، وبطل إفريقيا 2021، بعدما تعرض المهاجم للإصابة وأصبح غيابه عن كأس العالم هو الأمر الأقرب بشكل رسمي.
ماني تعرض للإصابة أمس الثلاثاء خلال مواجهة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في لقاء الجولة ال14 من الدوري الألماني، وغادر السنغالي الدولي أرض الملعب في الدقيقة ال20 متأثرًا بإصابته.
وكشف مصدر خاص لجول مدة غياب اللاعب الواردة، والتى قد تصل إلى شهر، مما يعني عدم قدرته على التواجد في كأس العالم الذي ينطلق يوم 20 نوفمبر الجاري على الأراضي القطرية.
وكتب ماكي سال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" داعمًا نجم منتخب بلاده قائلًا: "ساديو أتمنى لك الشفاء العاجل من إصابتك".
وأتم: "كما أخبرتك ساديو قلب الأسد من كل قلبي بارك الله فيك".
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