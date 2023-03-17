بارقة أمل .. "حالة واحدة تسمح للأهلي بالتسجيل"

الأهلي قد يتمكن من التسجيل بشكل طبيعي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع النادي الأهلي من تسجيل لاعبين خلال فترتي الانتقال الصيفية والشتوية المقبلين، بسبب كثرة القضايا على النادي، وتكرار المخالفة.

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وأعلن القانوني أحمد الشيخي عن قرار فيفا بشأن منع الأهلي من التعاقدات، عبر برنامج "برا الـ18" المذاع على قناة SSC. اقرأ التفاصيل"

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وأكد الإعلامي الرياضي محمد الدويش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن هناك طريقة واحدة يتمكن منها الأهلي التسجيل.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "قرار منع التسجيل لعدم التسديد يطبق في أول فترة تسجيل، فإذا سدد النادي ما هو مطلوب منه، قبلها يُسجل".

ويبلغ إجمالي الديون الخارجية على النادي الأهلي 69 مليون ريال سعودي، وذلك لـ8 لاعبين أجانب، وهم: "جوزيف دي سوزا 22 مليونًا، دجانيني تافاريس 11 مليونًا، ماركو مارين 16 مليونًا، ريان ريبيو 4.5 ملايين ومثله الإنجليزي لويس جرابان، والكاميروني فرانك كوم 4 ملايين وألزوجاري 3 ملايين، وحمدي النقاز مثله".

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