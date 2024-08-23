ودع بطولتين والثالثة في الطريق .. عملاق صربيا يحقق رقمًا "أوروبيًا" سلبيًا غير مسبوق!

وصمة عار تاريخية تلاحق النادي العريق

بات نادي بارتيزان بلجراد الصربي، مهددًا بسيناريو مرير وإخفاق غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأوروبية، في ظل اقترابه من وداع التصفيات المؤهلة إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

بارتيزان خسر على ملعبه وأمام جماهيره، أمس الخميس أمام جينت البلجيكي بهدف دون رد، في مباراة ذهاب مرحلة تحديد المتأهل لمرحلة الدوري بدوري المؤتمر، وبات موقفه صعب خصوصًا أن مباراة الإياب ستكون خارج الديار.

ولن تكون صدمة وداع دوري المؤتمر على يد جينت هينة على جماهير النادي الصربي العريق، خصوصًا أن النادي ذاق مرارة وداع البطولات الأوروبية مرتين من قبل مع بداية هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المرة الأولى كانت على يد دينامو كييف الأوكراني، حيث ودع الفريق المتوج بالدوري الصربي 10 مرات من قبل، التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بخسارته ذهابًا (6-2) وإيابًا (3-0).

وانتقل النادي الصربي بعد هذه الخسارة للمنافسة على تذكرة تؤهله للمشاركة في الدوري الأوروبي، لكنه اصطدم هذه المرة بنادي لوجانو السويسري، الذي تغلب عليه في عقر داره (1-0)، قبل أن يتعادلا إيابًا (2-2) ويفقد الفريق تذكرة التقدم في اليوروباليج.

ولم يعد أمام جماهير بارتيزان الآن سوى أن تصلي وتدعو لفريقها بأن يحقق الفوز على جينت بفارق هدفين في ملعبه وبين جماهيره، من أجل تفادي سيناريو الوداع الأوروبي المؤلم للمرة الثالثة، والذي لو حدث سيجعل النادي صاحب وصمة عار تاريخية في القارة العجوز.