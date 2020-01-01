بارتوميو يقف أمام طلب جمهور برشلونة

رئيس برشلونة يتحدى جماهير فريقه

كشفت تقارير صحفية، عن عدم نية جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة في لطلبات جماهيره خلال مباراة الأمس وإكمال مسيرته مع النادي.

وهاجمت جماهير الفريق الكتالوني، بارتوميو بالأمس في مباراة الفريق أمام إيبار بالدوري الإسباني، وطلبت منه تقديم استقالته بسبب الأحداث الأخيرة.

وتتعرض إدارة البلوجرانا، لهجوم حاد من الجماهير بعد انتشار أنباء توقيع الإدارة مع إحدى الشركات، لمهاجمة رموز النادي والدفاع عن الإدارة الحالية برئاسة بارتوميو.

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ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن بارتوميو لا يفكر في الاستجابة لطلبات الجماهير، وينوي الاستمرار في منصبه حتى الانتخابات القادمة 2021.

ومن جانبه شدد رئيس الفريق الكتالوني، أنه يتفهم غضب الجماهير، ولكنه لم يهاجم أي شخص فما بالك باللاعبين ورموز النادي.

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كما يرى بارتوميو، أن شخص يعمل معه في الوقت الحالي لا تعجبه السياسة الحالية وغاضب من أسلوب الإدارة، فإن عليه الرحيل وستجد الإدارة أحد يقوم بعمله حتى الانتخابات القادمة.

وأكد صاحب الـ 57 عاماً، أن لن يستقيل مهما حدث، حتى إذا قدم أعضاء مجلس الإدارة كلهم الاستقالة فلن يتقدم هو باستقالته وسيدعو لانتخابات مبكرة وفقاً لنظام وقواعد النادي.